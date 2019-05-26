Промышленность показала рекордный рост

По итогам апреля текущего года российская промышленность продемонстрировала темпы роста в 4,9%, что стало рекордным показателем за последние пару лет.



Выше четырех процентов с тех пор показатель поднимался только однажды, в феврале этого года. Для сравнения январь и март показали всего 1,1-1,2% прироста.



Несмотря на высокие показатели, эксперты пока не склонны относить произошедшее к долгосрочным трендам. Они отмечают, что в целом первый квартал продемонстрировал очень слабые показатели, когда рост ВВП не превысил 0,5%. На этом фоне активность апреля выглядит вполне достойно.



Основной прирост был обеспечен предприятиями перерабатывающей отрасли, причем одним из факторов роста специалисты признают большее количество рабочих дней в нынешнем году относительно апреля 2018-го года. Положительно сказалась на итогах работы промышленности в стране стабильность национальной валюты и относительно высокие цены на нефтяном рынке.



По оценкам экспертов всего один дополнительный апрельский рабочий день принес рост показателей в пределах 2-2,5%, то есть около половины роста обеспечено календарем, и не исключено, что в дальнейшем полученные показатели еще будут пересматриваться.



В свою очередь в мае и июне рабочих дней будет меньше, чем в прошлом году, соответственно и показатели экономического роста (если он будет) окажутся более скромными. В Росстате посчитали, что за вычетом факторов сезонности и календаря реальный апрельский рост не превышал 1,4%.