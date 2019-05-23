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Россияне все чаще едут на отдых самостоятельно

23.05.2019

Россияне все чаще едут на отдых самостоятельноВсе больше российских граждан при планировании собственного отдыха, в том числе заграничного, предпочитают обходиться без услуг туристических фирм. По последним данным самостоятельный вариант отдыха выбирает треть отечественных туристов.

В текущем году бронь билетов своими силами проводит 34% россиян, а еще 32% граждан, собирающихся на отдых, своими силами подбирают отель. Для сравнения в прошлом году показатели составляли 28% и 26% соответственно. Доля тех, кто пользуется услугами турфирм, сохраняется стабильной – 29%.

Чаще всего самостоятельный отдых практикует молодежь и люди среднего возраста (до 44 лет). Среди них покупку билетов и бронирование гостиниц своими силами оформляют 46% и 45% респондентов. В свою очередь среди россиян старше 60 лет, таких людей не больше 10%.

При этом статистика показывает, что среди москвичей и петербуржцев желающих самостоятельно заниматься организацией собственного отдыха значительно меньше. Обращаются в турфирмы около 37% всех отдыхающих из этих городов. Например, в сегменте аренды жилья самостоятельно бронируют гостиницы только 23% представителей данной категории.

Кроме того, во время отдыха россияне стали активнее пользоваться услугами арендованных автомобилей. Прирост за год составил 50% и достиг отметки в 12%. Причем по популярности услуга лидирует и туристов из Москвы и Питера, привыкших пользоваться автомобилем на постоянной основе.

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