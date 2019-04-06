Перпетуум мобиле для городского транспорта

В настоящее время на дорогах различных городов можно встретить общественный транспорт, работающий на электричестве, но он все еще зависим от необходимости подзарядки аккумуляторов от внешних источников.



Следующим шагом в развитии технологий должны стать перпетуум мобили, обладающие практически полной автономностью.



Эксперты отмечают, что определенный задел для этого есть, причем основными источниками пополнения энергии необходимо рассматривать солнечные батареи и системы рекуперации энергии.



Пока направление носит концептуальный характер, где основное внимание должно уделяться не только восстановлению энергии из альтернативных источников, но и ее рациональному использованию.



Проведенные эксперименты на электробусах позволили установить, что за счет систем рекуперации энергии торможения можно получать до 10% расходуемой энергии (в тестовых режимах до 20%).



Использование солнечной энергии более сложный путь. С одной стороны установка панелей на крышах электробусов сталкивается со сложностями перегрузки поверхностей разнообразными устройствами. С другой стороны КПД таких панелей пока недостаточно для полноценного обеспечения транспорта электроэнергией.



Альтернативный вариант установка таких панелей-накопителей на конечных станциях, где электробус сможет в течение получаса восполнить заряд аккумуляторных батарей. С учетом того, что электричество дешевле бензина или дизельного топлива, переход на него целесообразен с экономической точки зрения.