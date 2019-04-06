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Перпетуум мобиле для городского транспорта

04.04.2019

Перпетуум мобилеВ настоящее время на дорогах различных городов можно встретить общественный транспорт, работающий на электричестве, но он все еще зависим от необходимости подзарядки аккумуляторов от внешних источников.

Следующим шагом в развитии технологий должны стать перпетуум мобили, обладающие практически полной автономностью.

Эксперты отмечают, что определенный задел для этого есть, причем основными источниками пополнения энергии необходимо рассматривать солнечные батареи и системы рекуперации энергии.

Пока направление носит концептуальный характер, где основное внимание должно уделяться не только восстановлению энергии из альтернативных источников, но и ее рациональному использованию.

Проведенные эксперименты на электробусах позволили установить, что за счет систем рекуперации энергии торможения можно получать до 10% расходуемой энергии (в тестовых режимах до 20%).

Использование солнечной энергии более сложный путь. С одной стороны установка панелей на крышах электробусов сталкивается со сложностями перегрузки поверхностей разнообразными устройствами. С другой стороны КПД таких панелей пока недостаточно для полноценного обеспечения транспорта электроэнергией.

Альтернативный вариант установка таких панелей-накопителей на конечных станциях, где электробус сможет в течение получаса восполнить заряд аккумуляторных батарей. С учетом того, что электричество дешевле бензина или дизельного топлива, переход на него целесообразен с экономической точки зрения.

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