Крыму посчитают ущерб от действий Украины

В Госдуме рассказали о планах рассчитать величину ущерба, понесенного Крымом в период его вхождения в состав Украины.



Подобные расчеты уже проводятся на региональном уровне, а депутаты готовы подключиться к данному процессу. Привлечь к процессу планируется и специалистов РАН.



Предполагается в дальнейшем обратиться в международные институты, через которые и требовать от украинских властей выплаты материальной компенсации.



Отмечается, что расчеты будут вестись за период с конца 1991-го года, когда Украина обрела независимость, и до вхождения полуострова в российский состав весной 2014-го года. Среди многочисленных критериев оценки основное внимание будет уделено изучению вопросов ВВП региона и численности населения.



Одновременно будет проанализировано состояние инфраструктурного обеспечения Крыма, в частности техническое состояние сети водоснабжения региона и автомобильных дорог. Изучению подвергнутся все отрасли экономики, и в первую очередь туристическо-рекреационного комплекса, уровень социального обеспечения и так далее.



В ходе рассмотрения вопроса планируется сравнение показателей финансирования Крыма и других областей Украины в течение рассматриваемого периода. Депутаты отмечают, что регион получал средства по остаточному принципу, направляя в Киев большую часть собираемых здесь налогов.



В настоящее время работа находится на начальной стадии, и о сроках ее реализации ничего не сообщается.