Инновации МГУ оценили в мире

Российский МГУ участником общемирового рейтинга ведущих учебных заведений мира в сфере интенсивности введения инноваций.



Университету удалось пройти в ТОП-15 мирового рейтинга, впервые для нашей страны добившись столь высоких показателей. Среди всех ВУЗов мира столичному учебному заведению удалось подняться на 14 место.



При определении позиций рейтинга в расчет принимались внедрение инноваций, уровень имеющейся инфраструктуры и степень взаимодействия с представителями промышленности. В учебном заведении отмечают, что добиться успехом удалось за счет активного внедрения инновационных направлений работы.



Например, в МГУ создали инновационный НТЦ «Воробьевы горы», в основе которого лежат именно наработки МГУ, реализуемые специалистами научных подразделений государственного университета. В учебном заведении и раньше уделяли внимание инновациям, но в последние годы данная работа оказалась в значительной степени интенсифицирована.



Вместе с этим ведется в ВУЗе активная работа по взаимодействию с предприятиями промышленности, причем не только российскими, но и иностранными. В частности имеются партнерские отношения с крупнейшей мировой площадкой Alibaba Group и аравийской нефтяной компанией Saudi Aramco.



В последнем случае российские специалисты будут проводить разнообразные научные исследования в нефтегазовой отрасли в интересах своего зарубежного партнера.