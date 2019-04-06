Назначать лекарства будут по-новому

В Минздраве разработали новый стандарт назначения пациентам лекарственных препаратов, а также создали обновленный бланк рецептов, в большей степени отвечающий требованиям времени.



Главным новшеством является использование электронных рецептов, причем пока их применение не запущено в силу необходимости разработки специальных распоряжений на уровне регионов. Останутся и бумажные бланки, причем пациент получит право выбирать более удобный для него вариант.



Реализация программы перехода к электронным рецептам стартовала в 2016-м году, и планируется, что в 2023-м году не меньше 70% всего числа учреждений системы здравоохранения смогут полноценно работать с ними. В ведомстве отмечают, что такие рецепты отличаются высоким удобством применения, исключающим риски его потери.



В Минздраве отмечают, что для внедрения системы потребуется значительные усилия, в первую очередь по синхронизации многочисленных участников отношений, например, аптек, выступающих получателями рецептов.



Практика электронных рецептов имеет мировое распространение. Врачи могут отправлять рецепты непосредственно в аптеку или передавать его пациенту на флеш-накопитель, с которым он сможет пройти по городским аптекам, чтобы купить лекарственные препараты по наиболее выгодным ценам.



Бумажные рецепты при этом сохраняются и не имеют никаких ограничений хождения, гарантируя возможности выбора для человека.