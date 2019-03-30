На селе работать женщины станут больше

В России может измениться трудовое законодательство, регламентирующее женский труд в сельской местности.



В настоящее время по закону они работают 36 часов, получая полноценную зарплату, в то время как все остальные работают 40 часов.



С подобной инициативой выступили в Минтруде, отмечая, что норма сокращенной рабочей недели была введена еще в советский период, и к настоящему времени устарела. В ведомстве указывают, что пока проводятся консультации с профсоюзами, правительство и представителями работодателей.



Напомним, что сокращенная рабочая неделя была принята в РСФСР с целью улучшения положения женщин в сельской местности, сталкивающихся с повышенной нагрузкой в силу меньшего уровня развития сел и деревень на фоне городской местности.



По предварительной информации изменения могут затронуть около 12,9 миллиона россиян трудоспособного возраста, трудоустроенных в сельской местности. Если изменения будут приняты законодательно, еженедельно селянкам предстоит работать на 4 часа больше, но при этом их уровень заработной платы останется неизменным.



Известно, что против изменений выступили профсоюзы. Они отмечают, что никаких кардинальных изменений уровня жизни и степени нагрузки на селе за последние десятилетия не произошло, соответственно и говорить о росте трудовой нагрузки можно будет только после того, как уровень жизни селян существенно повысится.