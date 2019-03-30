Россияне стали больше ходить в театры

Проведенный социологический опрос позволил определить тенденцию к росту популярности театров среди россиян взрослого возраста.



В общей сложности 48% граждан хотя бы периодически, но бывают в театре. Для сравнения десять лет назад данный показатель составлял всего 28%.



Традиционно наибольшую активность проявляют жители двух столиц и крупнейших городов России, среди них доля посещающих театры достигает 71%. Среди обладателей высшего образования положительно ответили на вопрос 67% респондентов, а среди тех, кому уже перевалило за 50 лет, в театрах периодически бывает 53% россиян.



В свою очередь 18% участников опроса признались, что в жизни не были в театре, а еще 34% россиян в театрах были, но не посещают их. В целом данный показатель сократился за десятилетие на 12%.



По степени популярности с заметным отрывом лидирует «Большой театр», его в качестве любимого назвали сразу 12% участников опроса. Еще 6% отдали предпочтение «Современнику», а в пользу Мариинки высказались 4% россиян. Дальше располагается целая группа театров, включая Ленком, МХАТ, Малый театр, театры Табакова, Вахтангова и ряд других учреждений культуры с мировым именем, набравших в итоге по 2-3%.



Среди постановок россияне запомнили «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», которые выбрали в качестве любых постановок 6% и 5% респондентов соответственно. За «Мастера и Маргариту» отдали свои голоса 3% россиян.