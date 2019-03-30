Выбор профессии определен гороскопом

Группа экспертов провела изучение зависимости профессиональных пристрастий от гороскопа. Для этого была проведена выборочная оценка резюме, размещенных на популярном портале трудоустройства Superjob.
Оказалось, что среди водолеев преобладают стоматологи и фармацевты, грузчики, мерчендайзеры и продавцы, а вот встретить среди них бухгалтера оказывается очень проблематично.
Наибольшая доля режиссеров, монтажеров видео, а также водителей приходится на рыб. Зато среди них редкостью является человек с профессией инженера или бухгалтера. Овны часто ищут работу охранниками или водителями, но практически невозможно желающих работать продавцом.
Для тельцов распространены профессии водителей и специалистов IT, в то время как инженерской работы и дизайна они стремятся избегать. Для раков и близнецов характерны различные профессии из сферы торговли, а вот бухгалтерия и мерчендайзинг их практически не привлекают.
Львы претендуют на руководящие должности или работу финансовыми аналитиками, в то время как среди дев много бухгалтеров и парикмахеров. Весы стремятся попасть на государственную службу, ищут работу учителя или кладовщика. В свою очередь журналистов среди них практически нет.
Менеджеры, маркетологи и инженеры распространены среди скорпионов, а менеджмент и торговля привлекают стрельцов. Финансисты, бухгалтеры и пожарные распространенные профессии среди козерогов, а вот торговых представителей среди них минимум.