Эрмитаж в мировых лидерах по посещаемости

Российский «Эрмитаж» по числу посещений вошел в ТОП-10 мирового рейтинга, оказавшись на десятой позиции.



В общей сложности за 2018-м год в музее побывало около 4,2 миллиона туристов, в том числе большое количество иностранцев, посещающих Санкт-Петербург.



Стоит отметить, что «Эрмитаж» уже не первый год входит в десятку лидеров по посещаемости, например, в 2015-м году его посетило около 3,6 миллиона рублей. Тогда наиболее известному из отечественных учреждений культуры также удалось подняться на 9-е место в мировом рейтинге.



Стоит отметить, что в общей сложности в мировом рейтинге первой сотни лидеров вошло в пять российских музеев. Второго результата достигли музеи Московского Кремля, которые посетили в общей сложности 2,86 миллиона человек. Это позволило в мировом рейтинге оказаться на 18-й позиции.



В Третьяковской галерее в прошлом году побывало 2,14 миллиона посетителей, что обеспечило ей 29-ю позицию в рейтинги. В лидерах оказался и государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина. Он расположился на 47-м месте с показателем в 1,3 миллиона посетителей.



Пробиться в ТОП-100 рейтинга смог и музей «Гараж», где собраны многочисленные образцы современного искусства. Ему удалось подняться на 96-ю позицию. В общей сложности его посетило около 882 тысяч гостей.



Несколько отстали по объемам посещаемости сразу несколько российских музеев, не сумевших пробиться в лидирующую сотню.