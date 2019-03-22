Поезда на полпути в Крым

В самом конце нынешнего года должно открыться регулярное пассажирское и грузовое железнодорожное сообщение с Крымом, которое позволит разрешить существующие транспортные ограничения региона.



Первые поезда должны проехать по мосту в декабре, пока же строители отчитались, что выполнили ровно 50% всего объема работ.



В общей сложности длина создаваемого маршрута составляет 38 километров, из которых 19 километров путей уже проложено. Строители признаются, что работать приходится в сложных условиях, особенно зимой, когда в проливе часто дуют сильные ветры. Это накладывает ограничения, но в целом работы осуществляются в соответствии с графиком, никаких отставаний нет.



Для обеспечения необходимой надежности рельсы укладывают 25-метровыми секциями, объединяемыми в более крупные 440-метровые участки. Между ними предусмотрены специальные уравнительные стыки, компенсирующие сжатие/расширение металла в результате температурного воздействия.



Сокращение числа стыков в конструкции полотна позволяет значительно снизить шумность, что особенно актуально для пассажирского сообщения, а в заполняемости таких составов в летний период можно не сомневаться.



После того, как ж/д часть моста будет введена в эксплуатацию, транспортный коридор в Крым заработает на полную мощность, а говорить о его принадлежности будет огромный триколор, составленный из тысяч лампочек, подсвечивающих в ночное время пролеты арки моста, предназначенной для прохода морских судов.