Спутники засняли взрыв суперболида

В конце 2018-го года в районе Камчатки над акваторией Берингова моря в атмосфере произошел мощный взрыв крупного сурперболида.



Сейчас же в широком доступе оказались видеоизображения момента пролета небесного объекта, снятые одновременно с двух спутников. Изображения смогли получить аппараты Terra и Himawari-8, принадлежащие американскому и японскому космическим агентствам.



С учетом того, что взрыв оказался удален от береговой черты на 350 километров, а в регионе наблюдалась сильная облачность, ни одного свидетеля явления не оказалось. Высота взрыва над землей достигала 26 километров.



Ученые полагают, что в диаметре болид имел около 10 метров, перемещаясь со скоростью около 32км/с. Расчетная сила взрыва составляла около 173 килотонн в пересчете на тротил. Для сравнения ядерная бомба, взорвавшаяся над Хиросимой в 1945-м году, по мощности почти в 10 раз уступала силе взрыва космического тела.



При этом специалисты считают, что за последнее время более мощным был только взрыв, произошедший несколько лет назад в районе Челябинска.



По предположению специалистов болид оказался одним из множества фрагментов потока Урсиды, который можно было наблюдать во второй половине декабря прошлого года, начиная с 17-го, и заканчивая 26 декабря. Большая часть потока прошла в стороне от Земли, но отдельные мелкие фрагменты, включая указанный болид, оказались в зоне действия земной атмосферы.



