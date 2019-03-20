Весна будет теплой, но раздеваться пока не стоит (о погоде на весну-2019)

Синоптики прогнозируют, что в нынешнем году апрель будет теплым, но не стоит считать его летним месяцем, и в отдельных регионах страны сохранятся морозы. Например, север Якутии еще увидит температуры до -20 -30 градусов.



В Центре России, точнее в северных районах региона, в ночные часы не исключены заморозки до -10 градусов. В отдельные дни даже днем на термометрах возможны температуры в районе 0 градусов. В среднем же днем будет значительно теплее, достигая +12 +14 градусов, то есть условия на улице будут весьма комфортными.



Еще теплее будет на юге, в частности на Кубани ожидается температура до +17 градусов, но в отдельные ночи, в первой половине месяца, не исключены кратковременные ночные заморозки до -2.



Что касается северных районов страны, то для них в сравнении со средними температурными значениями будет сразу на 1 градус теплее нормы. В частности такая ситуация прогнозируется для Коми, Чукотки, Таймыра и других территорий.



Москва предоставит горожанам температуры несколько выше нормы. В первой декаде средние температурные значения будут колебаться около 0, в середине месяца они вырастут на 5 градусов, а ближе к маю еще на столько же. Среднемесячная температура будет составлять +5,8 градуса.



На фоне общего тепла отрицательная динамика будет наблюдаться только в Хабаровском крае, в частности на севере региона и в приморских районах, где в нынешнем году будет холоднее средних показателей.