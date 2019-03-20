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Купить жилье за 50 тысяч реальность

19.03.2019

Купить жилье за 50 тысяч реальностьПредставители сервиса «Мир квартир» на основе анализа собственной базы данных установили стоимость жилья различных категорий в России.

В результате оказалось, что купить жилье в стране можно даже за 40 тысяч рублей. Такой дом, пусть и в недостроенном виде, но со всеми документами и землей в 9 соток продается в Томской области, в одном из сел Марьяновского района. При этом дом имеет 150 кв. метров площади, подведенный водопровод и газ.

Чуть больше оказывается стоимость небольшого кирпичного дачного домика площадью в 14 кв. метров под Челябинском. Земли предлагается четыре сотки, сам домик по признанию владельца объявления старый, но и цена доступная, всего 45 тысяч рублей. Из коммуникаций подведенное к участку электричество. Имеется сад, но его состояние запущенное.

За такую же цену можно купить коттедж в Кемеровской области на берегу речки. Указывается, что дом стоит на участке в 14 соток, сам он построен из бревен, и не имеет подключения к электричеству, по подобная возможность существует. При этом прописаться в доме не получится, и использовать его можно только для временного отдыха.

В категории дороже 50 тысяч рублей также есть немало предложений. В основном это небольшие старенькие домики, расположенные в сельской местности. Чаще всего у таких строений нет полного доступа к коммуникациям, например, отопление используется печное, но везде есть подключение к электричеству.

В целом же 50-70 тысяч рублей можно получить пусть не комфортное, но все же жилье.

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