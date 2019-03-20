Россияне поддерживают присоединение Крыма

Прошло пять лет с момента присоединения к России Крыма. По этому поводу ВЦИОМ провел социологический опрос, определив отношение россиян к этому событию, ставшему главным в нынешнем десятилетии для страны.



В целом население положительно относится к вхождению нового региона в состав России. Такого мнения придерживается 88% населения, причем среди людей старшего поколения доля таких достигает 94%.



Около 18% россиян считают, что после присоединения стали жить лучше, причем такого мнения в основном придерживаются сторонники партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия» - 22% и 27% соответственно. Основные преимущества опрошенные видят в туристической сфере, такого мнения придерживается около 21% опрошенных.



Сразу 73% россиян считают, что в составе России полуостров получил значительно больше возможностей для развития, чем в составе Украины.



Отрицательно высказываются о присоединении всего 9% россиян, видящие в нем причину ухудшения экономической ситуации в стране. В частности по 4% участников проведенного опроса выделяют падение уровня собственной жизни и введение санкций против нашей страны.



Среди тех, кто не ощутил никаких различий в уровне собственной жизни до «Крымской весны» и после нее, 70% респондентов. Еще 29% россиян не увидели ничего плохого в своей жизни после присоединения полуострова, но и сказать, что все осталось так же не смогли.