Великий пост актуален в обществе

Несмотря на то, что в последнее время все большую популярность приобретают современные европейские ценности, Великий пост продолжает сохранять свою актуальность в обществе. Об этом свидетельствуют результаты проведенного специалистами социологического исследования.



Среди православных 25% придерживаются постов, причем 14% ограничивают себя исключительно в «Великий пост», а 9% периодически и другие посты. Среди тех, кто со всей строгостью соблюдает все установленные религиозные каноны – 2% респондентов.



При этом за последние годы увеличивается приверженность религиозным традициям. Например, 60% россиян (православных) предпочитают красить яйца на Пасху, что на 17% больше, чем в 2015-м году. Это самая соблюдаемая традиция.



Еще сильнее оказалась динамика наблюдается в отказе от алкоголя в период «Великого поста». В нынешнем году подобную модель поведения выбирает 54% населения, в то время как 4 года назад только 20%. Около половины россиян в пост отказываются от мяса и жирной пищи.



Опрос показал, что еще 39% стараются сократить число ненормативной лексики, а 38% стремятся очистить душу и собственные мысли. Каждый третий предпочитает посещать службы в церквях, а также подавать нуждающимся милостыню.



Исповедывается каждый четвертый верующий. Почти столько же верующих в период поста ежедневно молятся, а еще 18% полностью отказываются в этот период от секса. Для сравнения в 2015-м году таких людей насчитывалось всего 7%.