Строительство ж/д моста в Крым перевалило за середину

Строители уложили 50% ж/д рельсов на участке Крымского моста. В часть данного события была приглашена пресса, сумевшая своими глазами увидеть технологию укладки ж/д путей.



Пространство под путями надежно защищается изоляционными материалами, на которые укладываются 25-метровые секции, собираемые на Таманском берегу пролива. Последние уже на мосту превращаются в укрупненные секции длиной по 440 метров, между которыми в свою очередь остаются швы для компенсации температур. Такое решение обеспечит необходимый уровень плавности движения подвижного состава вне зависимости от температуры окружающего воздуха.



В общей сложности длина создаваемого железнодорожного пути достигает 38 километров, из которых уже полностью уложено 19. Рельсы, как и весь крепежный материал, поставляется российскими предприятиями. Зимой был длительный перерыв, связанный с погодными условиями, не позволяющими пользоваться кранами, но этот период изначально учитывался в планах строителей.



Полностью завершить укладку рельсов планируется до конца августа, после чего начнется завершающий этап работ перед запуском движения. Первые поезда должны отправиться в Крым по мосту в декабре нынешнего года. Пропускная способность создаваемого транспортного маршрута 47 пар поездов ежесуточно.



Напомним, что арка над судоходным пролетом моста после завершения работ будет иметь подсветку в цветах национального флага.