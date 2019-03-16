Когда начнут штрафовать за въезд в экологические зоны

В России с середины 2018-го года действует закон, предусматривающий возможность ограничения въезда автотранспорта, не соответствующего определенным экологическим нормам в отдельные районы городов. Подобная практика активно распространена в европейских столицах.



Несмотря на то, что сам закон существует, а штраф за его нарушение составляет 500 рублей, фактически в стране не имеется ни одной подобной зоны. Причин этого несколько, в том числе отсутствие у многих машин класса экологической безопасности. По статистике, это все машины, выпущенные раньше 2011-го года, а их на российских дорогах добрая половина.



Пока планируется, что до третьего квартала 2021-го года штрафы не будут применять к автомобилям, не имеющим класса, при этом создается неравенство, связанное с ограничениями для владельцев более новых, но недорогих, и не экологичных автомобилей, и отсутствием таковым для собственников древних авто.



Как же быть потом. Сегодня возможно прохождение самостоятельно экспертизы, но с учетом необходимости по ее результатам внесения изменений в техпаспорт автомобиля через ГИБДД, подобная процедура обойдется автовладельцам в 5-6 тысяч рублей.



В свою очередь в МВД уверяют, что водителям ничего делать не придется, в ведомстве за оставшиеся два года проведут классификацию всех транспортных средств с уведомлением собственников о выданному автомобилю экологическому классу.



Планируется, что выявлением нарушений будут заниматься камеры, по аналогии, как сейчас ведется работа со сверкой наличия полисов ОСАГО.