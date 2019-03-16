Экспозиция работ Репина без "Ивана Грозного"

В Третьяковской галерее планируют с 16-го марта открыть масштабную выставку работ Ивана Репина, одного из наиболее известных русских художников. Подготовка к мероприятию стартовала в далеком 2015-м году и потребовала внушительного объема работ.



Известно, что ретроспектива не будет включать в себя одну из наиболее известных картин автора «Иван Грозный и его сын Иван». Полотно получило серьезные повреждения еще в начале XX века, и, по словам сотрудников музея, его состояние не допускает транспортировку. Как результат, уже многие десятилетия она нигде не демонстрировалась за пределами музея.



Тем не менее, в прошлом году ей были нанесены вандалом серьезные повреждения. Сегодня ведется работа по подготовке к реставрации картины, но когда она будет выполнена, сказать в музее не берутся.



С целью предоставить окружающим возможность, если не увидеть, то ощутить существование самой картины, предполагается создание отдельного раздела, где каждый сможет познакомиться с историей написания картины и ее последующей судьбой, полной красок, зачастую на самых светлых.



О масштабности предложенной ретроспективы говорит тот факт, что в общей сложности будет представлено не меньше 300 работ мастера, из которых больше 40% графические изображения. Предоставить свои картины согласилось более 30 музеев и частных коллекционеров, не только из нашей страны, но и других государств.