Родители за школьный дресс-код

Родители российских школьников положительно относятся к наличию в школах дресс-кода. Как показал проведенный социологический опрос, подобной точки зрения придерживается более 72% респондентов.



Вместе с этим среди участников опроса 65% сообщили, что у их детей в школе имеется обязательная форменная одежда, а еще 60% сообщили о наличии дресс-кода.



Среди тех, кто более лояльно относится к подобным вопросам, 36% допускают наличие в волосах прядей других цветов. Против наличия пирсинга не возражает 13% родителей, а каждый десятый не видит ничего плохого в ярких цветах одежды или джинсах с дырками, которые их дети надевают на занятия в школу.



Что касается мнения относительно конечного внешнего вида, то здесь мнения родителей разделились. Около 43% предпочитают классического сочетание «белого верха с темным низом», придерживаясь делового стиля в одежде. Еще 33% высказались на наличие единообразной формы в общей для учебного заведения цветовой гамме.



Среди основных причин использования формы родители называют развитие у детей дисциплины и большей степени ответственности (54%), а также возможность скрыть разницу в уровне материального благосостояния семей учащихся (38%).



При этом изучение мнений родителей позволило установить, что сегодня в каждой третьей школе существуют запреты на волосы неестественных цветов, наличие пирсинга на видимых местах тела и татуировок. Почти в каждой второй школе (44%) запрещается ношение предметов одежды с дырами и ярких нарядов.