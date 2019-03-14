Отсрочек от армии может быть несколько

В Госдуме принят новый Законопроект № 550201-7 "О внесении изменений в статью 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", позволяющий гражданам в период обучения получать несколько отсрочек от прохождения службы в армии. Документ ориентирован в первую очередь на тех молодых людей, которым еще в период обучения в общеобразовательной школе исполнилось 18 лет.



Теперь они законодательно имеют право на поступление в средние профессиональные учебные заведения и ВУЗы по программе бакалавриата с последующим переходом в магистратуры. Вместе с этим право отсрочки получат слушатели подготовительных отделений ВУЗов, но только те, кто проходит обучение на очной форме и делает это за счет государственного бюджета. Данная отсрочка действует только на год, и а для поступления по подобные курсы необходимо записаться еще в период обучения по программе среднего образования.



Авторы законопроекта отмечают, что теперь действует четыре варианта отсрочек, позволяющие применять их последовательно без прерывания, начиная от обучения в школе, и заканчивая получением степени в магистратуре.



Новая схема позволяет обеспечить равенство в правах всех без исключения граждан, желающих получить высшее образование, вне зависимости от того, когда они подпадают по срокам под армейский призыв.



Необходимо отметить, что принятие поправок в законодательство стало реакцией на работу Конституционного суда, ранее признавшим законным право граждан на получение отсрочки в связи с обучением в магистратуре, даже при условии, что для учащегося она оказывается уже третьей по счету.