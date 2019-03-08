Сурки вышли из спячки

Приход весны ощущается во всем, например, в столичном зоопарке из спячки начали выходить его обитатели. Первыми это сделали степные сурки.



Три особи в последний раз можно было наблюдать еще в октябре. Зоологи отмечают, что животные во время спячки похудели на 30%, например, самец Арчи сейчас весит 4,7 кг, что на 1,8 кг меньше, чем осенью прошлого года. Сотрудники зоопарка уже приступили к их кормежке, обеспечивая организм витаминами за счет овощей и листьев салата.



В настоящее время сурки уже демонстрируют активность, регулярно проводя время под открытым небом, и исследуя место своего обитания после нескольких месяцев отсутствия. Никаких проблем со здоровьем у них специалисты не отмечают.



Процессы пробуждения затронут и других обитателей зоопарка, предпочитающих в зимнее время впадать в спячку. Уже в ближайшие дни на поверхности ожидают тушканчиков, после чего к ним присоединятся ежики, тенреки и другие животные. Одними из последних ото сна отойдут медведи.



В нынешнем году погодные условия держатся выше климатических норм, поэтому не исключено пробуждение животных раньше традиционно установленных сроков. Причем подобные случаи в нынешнем году уже отмечены.



Например, теплая погода стала причиной преждевременного выхода из спячки пары бурых медведей, проживающих в зоопарке в Липецке. Пробуждение животных произошло еще в последних числах февраля, что стало сюрпризом для местных зоологов.