Букет к празднику. Как выбрать качественные цветы

В преддверии наступающего праздника 8 марта, в Роскачестве рассказали, как определить качество цветов. Данный вопрос особенно актуален с учетом объемов продаж букетов в течение нескольких предстоящих дней.



Чтобы не попасться на уловки продавцов, специалисты рекомендуют самостоятельно собирать букеты, так как в них зачастую включают свежие и застоявшиеся цветы. Маскируют цветы, давно стоящие на витрине, при помощи оборачивания бутонов и удаления засохших листьев.



Выбирая цветы при раскрытых бутонах необходимо обратить внимание на пыльцу на тычинках. Если ее нет, с высокой долей вероятности цветы завянут в ближайшее время. Если бутоны имеют несколько желтоватый оттенок, то вероятность их раскрытия минимальная, как и у бутонов, располагающихся максимально близко к уже раскрывшимся цветам, растению просто не хватит энергии, чтобы обеспечить им дальнейший рост.



У свежих цветов чашелистник прилегает к бутону, а сам он не имеет на поверхности никаких дефектов, сохраняя единство цвета и высокую упругость с гладкой текстурой поверхности. Наличие на бутоне резинки говорит о том, что его уже собрали в ручную, чтобы он не раскрывался.



Степень свежести цветов можно определить отгибанием лепестка, у свежего цветка он обязательно вернется в первоначальное положение. По нижним листьям можно понять насколько долго цветок простоял в воде, они будут подгнившими.