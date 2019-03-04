Весна вступает в свои права: прогноз погоды на весну

На дворе первая неделя весны, и синоптики прогнозируют, что она будет заметна не только на календарях, но и на улице.



Прошедшие выходные оказались довольно холодными, но уже в ближайшие дни начнется потепление, причем стремительное.



Например, в Москве в понедельник будет до +2 в дневные часы, а смена ветра на южный и юго-западный принесет дальнейшее потепление. Во вторник днем до +6 градусов, а ночью не больше нуля. Одновременно пойдут дожди. Холод вернутся только в четверг, когда ночью в Гидрометцентре обещают вплоть до -8 градусов, зато 8 марта москвичи смогут встретить с теплой погодой, вплоть до +10 градусов, но с осадками.



Теплая погода сохранится и в выходные, причем есть вероятность того, что тучи рассеются, и над городов выглянет первое, по-настоящему весеннее солнце.



В ведомстве отмечают, что пока говорить о стабильности не приходится. Из Европы в Россию движется сразу несколько последовательных антициклонов, но между ними вклинивается холодный северный воздух, поэтому незначительные заморозки будут оставаться возможными в ночные часы.



Если в центральной полосе будет действительно тепло, а дождь начнет растапливать снег, то северо-запад России пока может только мечтать о весне. Здесь по ночам вплоть до 30 градусов мороза, а в дневные часы не теплее -10 – 15 градусов.



На побережье Черного моря +10 + 13 градусов, а в Крыму еще на пару градусов теплее. На Урале станет теплее, но морозы сохранятся на всей территории региона. Восточная Сибирь и Забайкалье сочетают в себе дневное тепло и ночные морозы.