Умные технологии для Симферополя

В Симферополе в ближайшее время планируется реализовать проект «умный город». Его созданием будут заниматься специалисты Севастопольского университета. Соответствующее соглашение заключено между городской администрацией и учебным заведением.



В настоящее время подобный проект реализуется и в самом Севастополе с 2017-го года. В общей сложности «умный город» предусматривает развитие по шести самостоятельным направлениям, включая повышение безопасности, развитие транспорта и системы ЖКХ, сфера туризма, здравоохранения и образования.



В настоящее время в Севастополе уже активно работает система видеофиксации на дорогах, а также функционирует система камер, через который городские службы следят за санитарным состоянием на центральных улицах города, оперативно направляя специалистов на устранение выявленных недостатков.



Активно развиваются и оставшиеся направления. Например, на городской набережной появилась информационная стела, позволяющая познакомиться с основными достопримечательностями города. Сразу несколько программ, направленных на повышение качества обслуживания населения реализуется в сфере здравоохранения, ориентируясь в первую очередь на внедрение цифровых услуг.



Теперь накопленный в Севастопольском университете опыт планируется реализовать в Симферополе, чтобы вывести городскую среду на новый качественный уровень. В качестве основных приоритетов для создаваемой программы будет значиться организация уборки мусора и управления системой уличного освещения.