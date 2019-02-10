Кондитерские изделия на экспорт к 2024 году увеличатся в объеме вдвое

Министерство сельского хозяйства уведомило о расширении экспорта кондитерских товаров, который к 2024 году планируют увеличить больше чем в 2 раза.



В рамках специального заседания было подчеркнуто, что отечественные производители кондитерской продукции не только прочно занимают свои ниши, но стремительно растут и развиваются.



Итоги прошедшего года показали, что стоимость экспортируемой кондитерской продукции превзошла рубеж 1,1 млрд долларов. К 2024 году ожидается, что общая стоимость поставок российских кондитерских изделий за рубеж составит 2,4 млрд долларов. А основной объем продукции представят ведущие изготовители в данной сфере.



Главными потребителями отечественной кондитерской продукции, являются страны ЕАЭС и СНГ, которые покупают более 50% всего объема. В числе других крупных потребителей выступают такие страны как Китай и Германия. Уже к 2019 году, по данным некоторых экспертов, объем всех поставок вырастет на 20% и превысит порог стоимости в 1,3 млрд долларов.



На совещании глава Министерства сельского хозяйства призвал ведущих производителей кондитерской продукции поддерживать всеми силами программу достижения объема продукции, отправляемой на экспорт к 2024 году. В свою очередь, Министерство пообещало внедрить выгодные формы поддержки производителей, с учетом всех их потребностей, возможностей и пожеланий.