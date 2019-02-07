Новые рейсы РЖД с продажей невозвратных билетов

РЖД объявили, что открыта продажа проездных билетов на еще один поезд, который соединяет Москву и Воронеж. Билеты реализуются по невозвратным тарифам и доступны абсолютно всем пассажирам.



Компания РЖД планирует открыть продажу невозвратных билетов в Адлер ближе к началу летнего сезона отдыха и отпусков. Следующими рейсами, на которые можно будет забронировать и купить проездные ж/д билеты, являются:



Ростов-на-Дону – Адлер (с 19.03.);

Москва – Адлер (со 02.04.);

Москва – Санкт-Петербург (с февраля месяца);

Самара – Москва (с 05.03).



В каждом поезде, продажа проездных билетов по невозвратным тарифам будет составлять не более 10% от общего количества купейных и мест в сидячих вагонах. Процент продаж будет зависеть от типа и состава отдельного рейса или поезда.



Покупка «невозвратного» билета позволит пассажирам сэкономить до 20% от общей стоимости поездки. Билеты лучше всего покупать в начале открытия бронирования на рейс, потому что чем ближе будет дата поездки, тем меньше будут скидки по данному тарифу.



Если кому-то понадобится приобрести билет по «невозвратному» тарифу за один день до отправления поезда, то скорее всего скидка составит приблизительно 5%. Пассажирам стоит учитывать и то, что ценообразование билетов по такому тарифу зависит как от спроса на рейс, так и от приближения даты отправления. Эти факторы сильно влияют на значительное увеличение стоимости билета. А скидка по «невозвратному» тарифу высчитывается и зависит от стандартной установленной стоимости проездного билета.