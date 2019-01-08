"Артек" бьет рекорды

В прошедшем 2018-м году в детском центре «Артек» отдохнуло около 40 тысяч детей различных возрастов, что стало рекордным показателем за все время существования лагеря.



В пресс-службе центра отметили, что еще пять лет назад в лагере ежегодно на оздоровлении находилось не больше 6 тысяч детей, то есть посещаемость увеличилась более, чем в 8 раз. Всего за указанный период в «Артек» приезжало около 120 тысяч ребят, из которых около 3,2 тысяч приехали в Россию из других стран.



Напомним, что предыдущий рекорд был установлен в 2017-м году, когда центр принял у себя 39 тысяч детей. До этого рекордные показатели в 35,9 тысячи человек были достигнуты еще в советский период.



В руководстве лагеря отмечают, что добиться увеличения пропускной способности лагеря удалось за счет бюджетных инвестиций. За последние несколько лет было вложено в реконструкцию международного центра около 21 миллиарда рублей. Общая площадь строений, подвергнутых реконструкции, составила около 280 тысяч кв. метров.



В ходе выполнения работ было завершено строительство на территории центра нового эстрадно-концертного комплекса, рассчитанного на 4,5 тысячи зрителей. Появились современный веревочный парк и скалодром, несколько новых корпусов для размещения детей, существующие объекты прошли капитальный ремонт, не проводившийся в большинстве случаев с советских времен.



Сегодня ведется строительство лагеря «Солнечный», который позволит нарастить годовой поток отдыхающих до 50 тысяч человек. В общей сложности на его возведение выделяется из бюджета 10 миллиардов рублей.