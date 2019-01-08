Китайцы осваивают крымские курорты

В прошедшем 2018-го году на курортах Крыма существенно увеличилось количество отдыхающих из Китая. В общей сложности за год турпоток из Поднебесной в регион вырос в 2,5 раза, превысив 4 тысячи человек.



Основной вклад в развитие направления для китайских граждан в Крыму отводят появлению в республике китайского информационно-культурного центра, не только информирующего граждан Китая о возможностях отдыха на полуострове, но и оказывающего туристам всестороннюю поддержку.



Сегодня уже есть несколько туроператоров, специализирующихся именно на китайских туристов. Для них подбираются гиды со знанием языка, формируются специальные экскурсионные маршруты.



Местные власти отмечают, что граждане Катая проявляют интерес не только к рекреационным возможностям Крыма, но и интересуются производимой здесь продукцией. В первую очередь речь идет винодельческой сфере и изготовлении косметических средств. В настоящее время руководство Крыма ведет переговоры относительно развития двустороннего сотрудничества в указанных отраслях.



Информационно-культурный центр появился в Крыму в прошлом году. Он располагается в Ялте и позволяет всем желающим познакомиться с особенностями китайской культуры, записаться в группы для изучения китайского языка. Здесь же можно получить информационное обеспечение и другие виды услуг, как для российских граждан, так и для отдыхающих, приезжающих на курорты Крыма из Поднебесной.