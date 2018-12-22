Единства в отношении к граффити нет

Проведенный социологический опрос позволил установить, что в российском обществе до настоящего времени нет единства мнения относительно граффити. Кто-то предпочитает относить его к полноценному искусству, а кто-то к разновидности вандализма.



О таком направлении слышал 81% опрошенных, в то время как сами делали такие изображения 5% респондентов. В молодежной среде этот показатель значительно выше – 17%. Меньше всего знакомы с уличными рисунками люди старшего возраста, среди которых не слышали о граффити 24% против 13% в целом для всех возрастов.



При этом однозначного ответа на вопрос, к чему отнести данный вид деятельности, нет. Около 45% россиян не склонны считать граффити искусством, но допускают его применение в отдельных ситуациях. К категории искусства его относит 27% респондентов, причем в молодежной среде такого мнения придерживается сразу 46% граждан (до 24 лет).



Негативно относится к граффити 24% граждан, признающих его способом порчи общественного имущества. Особенно сильна такая позиция среди пенсионеров старше 60 лет, среди них доля людей с таким мнением достигает 41%.



При этом большая часть населения поддерживает предложение о введении специальных разрешений для уличных художников, желающих заниматься росписью строений общественного назначения. За такую инициативу высказалось в общей сложности 76% россиян, в то время как противниками идеи себя назвали только 22% опрошенных.



Инфографика ВЦИОМ





