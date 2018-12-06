Дом в садовом товариществе за маткапитал

Глава правительства Дмитрий Медведев положительно оценил предложение о расширении возможностей использования материнского капитала для улучшения жилищных условий. В частности предлагается разрешить на деньги за рождение второго ребенка сроить дома на территории садовых товариществ.



С подобным предложением к премьеру обратилась во время проведения единого дня приема граждан «Единой Россией» одна из многодетных матерей. Женщина отметила, что сейчас законодательно не имеет возможности использоваться материнский капитал для строительства жилья в СНТ.



Медведев отметил, что подобное предложение разумно, так как значительная часть россиян на постоянной основе проживает на территории СНТ, и для них правовой статус земельных участков не играет никакой принципиальной роли, а сами дома рассматриваются в качестве постоянного места проживания.



Глава правительства признал, что данный вопрос требует проработки, и ему необходимо уделить должное внимание, чтобы проработать соответствующие механизмы.



Вместе с тем было высказано и предложение о разработке отдельного закона «О многодетных семьях». Такой документ мог бы объединить в себе все законодательные нормы, касающиеся указанной категории населения, но сегодня разнесенные по различным направлениям права, что затрудняет их практическое применение.



На это предложение премьер пообещал пообщаться с законодателями, чтобы выработать возможность формирования в стране единого нормативного документа.