По онлайн-экспорту Москва конкурентов не имеет

Московские компании значительно больше представлены в сегменте экспортных онлайн-продаж, чем представители других городов страны.



Такие данные были продемонстрированы по результатам международного исследования. В целом экспортный индекс столицы оказался равен 196 единицам, в то время как в среднем по стране он составил 100 пунктов.



На второй строчке с небольшим отставанием находится Петербург (185 баллов), а занимающая третье место Саратовская область уже отстает значительно (всего 134 балла).



Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, отметила, что во многом подобная ситуация объясняется повышенным вниманием городских властей к проблемам экспортеров и организация их всесторонней поддержки.



Активно работает в столице Московский экспортный центр, предоставляющий клиентам широкий перечень услуг консультационного и образовательного характера.



В целом онлайн-экспорт в России увеличивается. В нынешнем году он достиг отметки в 746 миллионов долларов, что дает прирост в 1,7 раза за два последних года. При этом одежда и обувь формируют треть всего экспорта (36%). Еще по 14% приходится на электронику и товары для дома.