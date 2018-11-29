Павильоны в вестибюлях метро получат оценки

В столичном метрополитене разработали систему оценки торговых точек, установленных в вестибюлях станции метро. В основе оценки лежит начисление баллов, причем во внимание принимается качество обслуживания посетителей, чистота в павильоне и вокруг него, привлекательность используемого интерьера.



Авторы идеи полагают, что подобные проверки позволят в целом улучшить качество торговли в метрополитене. Каждый торговый павильон, получивший положительную оценку, в том числе, по мнению пассажиров, будет награждаться специальной наклейкой «ПРОВЕРЕНО. Московский метрополитен». Сегодня такие значки имеют уже точек продаж.



При наличии жалоб на какой-либо из павильонов, он будет лишен стикера, и пассажиры будут видеть, что в киоске есть проблемы с качеством обслуживания, поэтому целесообразно сделать выбор в пользу других торговых точек.



Поучаствовать в выставлении оценок могут и сами пассажиры. Для этого им необходимо воспользоваться приложением «Метро Москвы» для смартфонов. Необходимо отметить, что в метро постоянно улучшают качество обслуживания по всем направлениям, как в сфере транспортных, так и вспомогательных услуг.