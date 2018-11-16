Представителей делового туризма ждут награды

В столице в третий раз состоится вручение премии Business Traveller Russia and CIS Awards.



В нынешнем году организаторы предусмотрели сразу 39 номинаций, на победу в которых претендует три сотни компаний, представленных в сегменте делового туризма, не только из нашей страны, но и других государств.



Награждение победителей состоится 15-го ноября. Организаторы отмечают, что некоторые номинации в нынешнем году проведут впервые, например, наградят авиакомпанию, предлагающую самую привлекательную ливрею на борту своих лайнеров.



В правительстве Москвы отмечают, что по объему потока иностранных туристов Москва с большим отрывом превосходит другие российские города, что объясняется не только многочисленными достопримечательностями города, но и современными транспортными возможностями и комфортными условиями проживания.



Одной из особенностей конкурса является отсутствие конкурсного жюри. Победителей в номинациях путем голосования определяют сами пользователи услуг. Конкурс призван выявить и поощрить лучших представителей индустрии, стимулировать участников на еще более эффективную работу.