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Новости Представителей делового туризма ждут награды

Представителей делового туризма ждут награды

13.11.2018

Представителей делового туризма ждут наградыВ столице в третий раз состоится вручение премии Business Traveller Russia and CIS Awards.

В нынешнем году организаторы предусмотрели сразу 39 номинаций, на победу в которых претендует три сотни компаний, представленных в сегменте делового туризма, не только из нашей страны, но и других государств.

Награждение победителей состоится 15-го ноября. Организаторы отмечают, что некоторые номинации в нынешнем году проведут впервые, например, наградят авиакомпанию, предлагающую самую привлекательную ливрею на борту своих лайнеров.

В правительстве Москвы отмечают, что по объему потока иностранных туристов Москва с большим отрывом превосходит другие российские города, что объясняется не только многочисленными достопримечательностями города, но и современными транспортными возможностями и комфортными условиями проживания.

Одной из особенностей конкурса является отсутствие конкурсного жюри. Победителей в номинациях путем голосования определяют сами пользователи услуг. Конкурс призван выявить и поощрить лучших представителей индустрии, стимулировать участников на еще более эффективную работу.

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