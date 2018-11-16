В России разрабатывают эталон 5G

В 2019 году на территории российского государства появится алгоритм работы мобильной связи в форме 5G-соединения.



Согласно сведениям администрации Росстандарта в лице Алексея Абрамова, на протяжении грядущего года на территории Российской Федерации может появиться новый тип мобильного соединения в форме 5G. По данным Абрамова, эксперты из Всероссийского научно-исследовательского института физико-математических и радиотехнических измерений приступили к начальной стадии разработки связи нового поколения.



В течение 2019 года исследователи и ученые должны будут создать новый алгоритм работы мобильных сетей, которые позволят повысить качество предоставляемых услуг, увеличить скорость обработки и передачи данных более чем в 50-60 раз.



Алексей Абрамов отметил, что задумка о зарождении нового поколения связи начала реализовываться уже осенью этого года. В конце 2019 года работы по разработке и тестированию 5G-соединения будут завершены. Не исключено, что тарифы, действующие в рамках нового типа соединения, будут немного дороже, так как качество предоставляемых услуг возрастет в разы.



По данным Росстандарта, скорость передачи данным по сетям 5G будет выше в 60-100 раз, чем сейчас на уровне 4G. На текущий момент ведомство располагает новым оборудованием, способным и повысить качество услуг и скорость передачи данных. Ученые занимаются совершенствованием нового механизма работы мобильных сетей, чтобы оказывать услуги можно было с минимальным уровнем затрат, на более эффективной платформе и с выгодными условиями для каждой из сторон.