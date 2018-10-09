"Золотая осень" стартовала в Москве

В столице дан старт очередному ежегодному фестивалю «Золотая осень», имеющего гастрономическую направленность.

Фестиваль открылся 28-го сентября, и предлагает гостям возможность познакомиться с разнообразной продукцией сельского хозяйства и деликатесами, привезенными из различных уголков страны.Площадки фестиваля, расположенные не только в центре Москвы, но и в других административных округах будут работать до 7-го октября включительно. Гости торговых рядов смогут оценить разнообразную плодово-ягодную продукцию, многочисленные сорта рыбы и морепродуктов от рыбаков, свежее мясо и продукция на его основе, фермерские молочные продукты и многое другое.Вместе с этим фестиваль предусматривает внушительную культурно-развлекательную программу, включающую в себя концерты, разнообразные конкурсы с призами и подарками, кулинарные и творческие мастер-классы и многое другое.