В Москве поддержат людей старшего возраста

С учетом проводимой в стране пенсионной реформы столичные власти планируют обеспечить дополнительную поддержку горожан, достигшим 50-летнего возраста. Соответствующий проект закона на рассмотрение городских депутатов внес лично глава города Сергей Собянин.



Документ в первую очередь предусматривает закрепление всего пакета социальных льгот за конкретным возрастом, а не возрастом выхода на пенсии, то есть льготы будут доступны в 55 и 60 лет для женской и мужской части населения, даже при условии, что на пенсию они будут выходить позже.



Напомним, что льготы распространяются на общественный транспорт, некоторые виды медицинских услуг, санаторный отдых, оплату коммунальных услуг. При этом большое количество разнообразных льгот предоставляется отдельным категориям пенсионеров.



Предполагается и поддержка для людей, достигших 50-летнего возраста. В частности в Москве создадут центр переподготовки, где горожане, перешагнувшие полувековой рубеж, смогут получить новую профессию или решить проблемы со своим трудоустройством.



Данный закон предполагается применить уже с начала будущего года, причем действовать он будет на бессрочной основе. Напомним, что Международный день пожилых людей будут отмечать в Москве, начиная с 30-го сентября.