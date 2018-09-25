Мэр Москвы уверен, что инвестиции в Москве превысят отметку 2 триллиона рублей

Инвестиции в текущем году возрастут, в основном за счет финансирования производителей, создания большого количества перспективных рабочих мест и прозрачной схемы налоговой политики.



Согласно мнению мэра Москвы Сергея Собянина, налоги, которые идут на развитие города продолжают возрастать, что вселяет уверенность в перспективы становления столицы. Главным образом, налоги возросли благодаря развитии предпринимательской деятельности, которая имеет мощную поддержку со стороны российского правительства и городских властей.



В ответ на развитие инфраструктуры Москвы, современные бизнесмены и индивидуальные предприниматели отвечают своими солидными инвестициями, за счет чего и формируется основной капитал, вложить который также планируют в создание современных условий для жизни и ведения бизнеса.



В отличие от предыдущего времени, когда огромное количество предпринимателей не платили налоги вообще, сегодня большинство из них вносят свои инвестиции в бюджет, благодаря тому, что система налогообложения стала намного удобнее, проще и прозрачнее.



Дополнительный комфорт, по мнению мэра столицы, обеспечивает таможенная служба, которая в последнее время работает все лучше, обеспечивая крупному бизнесу удобные и комфортные условия.



Напомним, строительство очередной автодороги планируется начать на территории Новой Москвы в ближайшее время. Она обеспечит удобство подъезда к крупному ЖК «Бунинские луга».