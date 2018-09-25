В фестивале "Круг света" будут активно задействованы участники из 36 стран

Предстоящее шоу, которое планируют провести на Гребном канале, может войти в историю столицы и даже занять одну из страниц в Книге рекордов Гиннеса.



Световые представления, входящие в тщательно продуманную программу данного фестиваля, покажут на целых семи крупных площадках Москвы. Открытие одного из главных событий столицы пройдет 21 сентября, а в его рамках пройдет шоу, которое вместит в себя огонь, звуковые эффекты, фонтаны, лазерные и световые проекции, а также пиротехнические эффекты.



Подготовка к крупнейшему фестивалю в этом году является в техническом плане наиболее оснащенной, потому что для проведения всех программ и шоу, будут задействованы более 260 фонтанов, 160 горелок и специально продуманная конструкция из 12-ти метровых кубов.



В рамках этого грандиозного проекта представят свои номера и программы коллективы из Японии, Гондураса и Южной Кореи, а также десятков других стран. Большинство видеопроекций будут транслироваться прямо на фасадах крупных исторических и общественных зданий, вблизи которых и запланированы отдельные части крупнейшего фестиваля Москвы. Видеопроекциями также будет сопровождаться концерт Дмитрия Маликова, который также станет интересной и ожидаемой частью грандиозного фестиваля.



Напомним, VIII Московский фестиваль «Круг света» проходит с 21 по 25 сентября.