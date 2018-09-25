Для чего россиянам интернет?

Специалисты ВЦИОМ провели исследование в области предпочтений россиян при использовании интернета. В целом в нашей стране большая часть населения пользуется услугами «мировой паутины». В общей сложности таких людей оказалось около 81% опрошенных. Причем 64% пользуются интернетом на ежедневной основе.



Традиционно наибольшая пользовательская аудитория сети характерна для молодежи в возрасте до 24 лет. Среди них интернетом не пользуется всего 3% респондентов. Среди жителей двух столиц 76% людей пользуются интернетом, а среди людей с высшим образованием это значение достигает 78%. Высока доля пользователей и среди людей, обладающих высоким уровнем материального достатка.



Основным направлением применения сети является работа и учеба. Этот вариант выбрало 44% опрошенных. Еще выше данное значение для молодежи (до 24 лет) и высокообразованной части населения, 68% и 56% соответственно. При этом данная категория пользователей последовательно увеличивается, еще четыре года назад показатель был скромнее сразу на 7%.



Высокой популярностью пользуются медийные сервисы, позволяющие получить доступ к кинофильмам, литературе, музыке и другим продуктам организации досуга. Выделяют в первую очередь доступ к почтовым сервисам еще 37% респондентов. Среди тех, кто при помощи сети расширяет собственный кругозор, сразу 36% граждан, что на 8% больше результатов четырехлетней давности. Еще 35% россиян называют интернет основным источником доступа к свежим новостям.



В свою очередь падает популярность социальных сетей. Общение с друзьями выделили всего 28% респондентов (-4% за 4 года), а такой ответ как «Поиск новых друзей» стал менее популярен сразу в 4 раза (всего 4% вместо 16%). Вдвое до 9% сократилось число тех, кто отдает предпочтение компьютерным играм. Существенно упала и популярность онлайн-покупок. Регулярно их совершает всего 2% россиян.





Инфографика ВЦИОМ







