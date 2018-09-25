Люди предпенсионного возраста смогут рассчитывать на алименты

Власти решили защитить и помочь людям предпенсионного возраста путем включения их в список лиц, которые могут получать алименты.



На сегодняшний день на фоне пенсионной реформы в стране происходят глобальные перемены. После повышения пенсионного возраста Владимир путин не только допустил небольшое снижение возрастной планки для женщин, но и предусмотрел ряд льгот.



В частности, на досрочной основе на «заслуженный отдых» смогут выйти многодетные матери, воспитавшие более 5 детей до восьмилетнего возраста. Чтобы получить пенсию досрочно, женщине придется предоставить пакет документов в ПФР, в том числе бумаги, подтверждающие ее статус, наличие трудового стажа не менее 15 лет, и ИПК не менее 30. Указанной льготой не смогут воспользоваться нерадивые родители, которые когда-то были лишены родительских прав.



Помимо этого, российские чиновники и решили защитить граждан предпенсионного возраста. Конечно, власти не в силах обязать работодателя сохранить рабочее место за человеком, которому «на днях» уходить на пенсию. Что же делать лицам, лишившимся основного заработка, утративших здоровье или тем, кто по каким-либо иным причинам не может работать? Государство не сможет содержать всех безработных.



Российские чиновники нашли способ, как защитить данную категорию россиян. Представители верховной власти предложили их включить в перечень лиц, которые имеют право на получение алиментов. Согласно действующему законодательству, на алименты могут претендовать несовершеннолетние дети, бабушки и дедушки (пенсионного возраста) и др. Граждан предпенсионного возраста в этом списке пока что нет.



По мнению властей, совершеннолетние дети обязаны помогать своим родителям при необходимости. Если они не желают это делать добровольно, то родители могут принудить выплачивать алименты. В рамках новой концепции к лицам предпенсионного возраста предлагается относить россиян, которым до выхода на пенсию осталось работать около 5 лет.



Новый законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Государственной Думы.