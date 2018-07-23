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Найден рецепт древнейшего хлеба

18.07.2018

Найден рецепт древнейшего хлебаГруппе ученных на основе проведенной работы удалось установить рецепт древнейшего хлеба.

Изначально предполагалось, что хлеб начали печь около 9 тысячелетий назад на территории Турции. Позднее остатки древнего хлеба нашли в Иордании, причем, по мнению исследователей, они значительно старше, и имеют возраст около 14 тысяч лет.

Проведенный анализ позволил выявить рецептуру хлеба. В нем использовалась мука, приготовленная на основе дикорастущих пшеницы и ячменя с добавлением воды и муки других корнеплодов, добавляющих горчинки и «орехового» вкуса.

Для приготовления подобного хлеба применялся камин. Ученые считают, что такой хлеб могут служить древним людям в качестве средства заворачивать мясо, приготовленное на костре.

В ходе проведения археологических раскопок были обнаружены остатки каминов из глины, внутри которых и находились фрагменты древнего хлеба. Специалисты считают, что это первый подтвержденный факт наличия в столь раннем возрасте блюд, предусматривающих необходимость смешивания нескольких продуктов.

Предполагается, что по своему виду такой хлеб был похож на лепешки, а его структура отдаленно напоминала современные крупнозерновые сорта хлеба. С учетом того, что население занималось в основном охотой и собирательством, хлеб был редкостью, характерной для крупных праздников и торжеств.

Авторы предположения считают, что именно зерновые культуры и возможность получения хлеба стали стимулом для развития земледелия.

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