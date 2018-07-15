Россияне расспросили про ЕГЭ

В России уже 10 лет как ЕГЭ является обязательной формой проверки знаний школьников. Проведенный специалистами ВЦИОМ опрос общественного мнения установил, что о его существовании осведомлено 89% населения страны, причем больше половины из них в той или иной мере сталкивались с ним лично. При этом степень информированности за рассматриваемый период выросла на 10%.



При этом в обществе укоренились определенные стереотипы, практически не меняющиеся с течением времени. Например, 77% россиян уверено, что в школах детей готовят к тестам, что негативно сказывается общем уровне образования. Столько же опрошенных считают, что в ЕГЭ не учитываются персональные особенности школьника, а 71% указывает на формализм и поверхностность обучения.



В свою очередь сразу 57% россиян уверены, что с введением ЕГЭ дети из регионов с высоким уровнем знаний имеют возможность поступать в крупные и престижные учебные заведения. Еще 52% россиян указывают на повышение объективности оценки знаний за последние годы. Сразу 65% респондентов видят положительные изменения в отказе от тестовой части экзамена, что положительно влияет на объективность оценки уровня подготовки учащегося. Для сравнения два года назад таких людей было на 16% меньше.



Что касается уровня подготовки к сдаче ЕГЭ, то здесь единого мнения нет. Среди родителей учащихся 40% удовлетворены качеством школьной подготовка, а 42% считают ее недостаточной.



