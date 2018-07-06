Карты "МИР" обосновались в Кремле

Кремлевская администрация и лично Владимир Путин еще весной нынешнего года перешли на использование отечественных карт системы «МИР». Информацию об этом до представителей прессы довел Дмитрий Песков, возглавляющий президентскую пресс-службу.



Напомним, что еще весной прошлого года были определены сроки перевода бюджетников на данный тип карт. В частности к началу третьего квартала 2018-го года в полном объеме должен быть завершен переход для работников бюджетной сфере, а с третьего квартала 2020-го года требуется обеспечить картами всех российских пенсионеров. Таким образом, обеспечение перевода начислений зарплат бюджетникам на карты, существующие в рамках отечественной платежной системы, должны быть уже завершены.



В Центробанке подсчитали, что на начало 2018-го года в обороте находилось около 37 миллионов карт, а общее число пользователей только в бюджетной сфере достигло 17 миллионов граждан. В общей сложности карты «МИР» занимают долю в 15% общего числа используемых россиянами карт.



Напомним, что работы по созданию в стране собственной платежной системы, получившей название «МИР», начались в начале 2014-го года после появившихся рисков прекращения работы в нашей стране мировых систем VISA и MasterCard. Работы были завершены к середине того же года.



Напомним, что еще в марте 2014-го года Владимир Путин в качестве меры поддержки банка «Россия», одного из первых попавшего в западные санкционные списки, принял решение о начислении своей зарплаты на личный счет в нем.