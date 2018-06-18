Чемпионат мира по футболу-2018 закончится, а объекты останутся

Продолжительность чемпионата мира всего один месяц, но все созданные для него объекты останутся на долгие годы. Что же перейдет в пользование москвичам после завершения мирового футбольного праздника.



В первую очередь это «Лужники», причем не просто стадион, а сам олимпийский комплекс целиком, включающий в себя внушительных размеров парковую зону. Ожидается, что каждый год территорию комплекса будет посещать не меньше 5 миллионов туристов, включая иностранцев. Используемые в интересах ФИФА помещения превратятся в различные выставочные пространства и приобретут другое назначение.



Созданные же в городе тренировочные поля достанутся воспитанникам столичных спортивных школ, которые получат возможность тренироваться на первоклассных газонах.



Развитый транспорт станет вторым подарком для горожан. Транспортная инфраструктура в городе всегда была в приоритете, но ЧМ-2018 стимулировал процессы ускоренного обновления парка надземного и подземного транспорта.



Преобразились и столичные аэропорты, превратившиеся в самые современные вокзалы, способные обслуживать миллионы пассажиров на самом высоком уровне. Повысилось качество и скорость обслуживания в них.



Вместе с этим городу остается огромное количество первоклассных отелей, подтвердивших свою состоятельность к чемпионату соответствующими сертификатами и разрешениями на оказание услуг в период проведения турнира.