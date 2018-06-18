Универсальная поликлиника откроется в Пыхтино новой Москвы

Уже осенью нынешнего года жители деревни Пыхтино «новой Москвы» получат возможность пользоваться услугами новой поликлиники. Ее строительство осуществляется в рамках реализации проекта по развитию района «Солнцево-Парк».



Новый объект здравоохранения будет носить универсальный характер. Здесь ежесменно смогут принимать около 50 пациентов детей, более 200 взрослых, а женская консультация рассчитана на 40 посещений.



В настоящее время крупное здание, обладающее общей площадью помещений около 9 тысяч кв. метров, уже построено. Ожидается получения разрешения на его передачу в эксплуатацию. Само строение, обладающее переменной этажностью в пределах трех-пяти этажей, отвечает самым современным требованиям и обеспечит необходимый уровень удобства не только для пациентов, но и медицинских работников.



Сегодня строительство социальной инфраструктуры в ТиНАО рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений. Например, только в нынешнем году должно быть завершено строительством 8 общеобразовательных школ и сразу 11 детсадов. Значительная часть последних строится частными инвесторами.