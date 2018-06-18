О повышении детского пособия для детей от 1,5 до 3 лет

Минтруда и созащиты РФ отметило, что в течение текущего года необходимо повысить детское пособие, выплачиваемое работодателем на уровне 50 рублей.

На сегодняшний день российские чиновники акцентировали внимание, что на 50 рублей, выплачиваемые работодателям семьям, где возраст ребенка составляет от 1,5 до 3 лет, капля в море. Данная сумма не позволит содержать ребенка даже в течение одного дня! Размер данного пособия был установлен еще в 1994 году и с тех пор ни разу не индексировался.На протяжении 5-6 лет данный вопрос поднимался неоднократно, но постоянно откладывался. На текущий момент Максим Топилин отметил, что откладывать на «лучшее время» данный вопрос бессмысленно. Лидер Минтруда отметил, что к концу текущего года сумма ежемесячного пособия для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет должна быть повышена. Более того, повышение может быть весьма глобальным, так как Топилин рассматривает вариант установления данного пособия на уровне прожиточного минимума или в районе 10 000 рублей!По оценкам экспертов, по состоянию на 1 июня текущего года помощь в форме повышения указанного пособия требуется примерно 9-10 миллионам российских семей, на иждивении которых находятся дети в возрасте до 3 лет.Более того, власти отмечают, что работодатели не смогут самостоятельно осуществлять выплаты работникам в столь внушительном размере, что вызывает необходимость участия государства. Максим Топилин отметил, что государству необходимо взять на себя обязанность по выплате данного пособия и определить условия для его получения.На текущий момент представители Министерства финансов, Министерства экономического развития и иных ведомств отметили, что официального предложения о повышении детского пособия, предназначенного для детей в возрасте 1,5-3 лет, не получали.