Экспортеры сельхозпродукции наращивают обороты

Российские предприятия, работающие в сегменте продовольственных и сельскохозяйственных товаров, по результатам 2017-го года экспортировали в общей сложности продукции на 20,7 миллиарда долларов, нарастив свои показатели на 21% на фоне предыдущего года. В общей сложности это дает 5,8% отечественного экспорта.



Основным товаром при этом выступает зерно и мукомольная продукция, на долю которой приходится треть всего объема. При этом эксперты признают высокий потенциал данного направления и перспективы его 1,5-кратного роста в перспективе.



В структуре экспорта основным является направление Дальнего зарубежья, на которое приходится 75% всего объема. В структуре стран тройка лидеров формируется Египтом, Турцией и Китаем, объемы каждого из которых достигают значений 1,77-1,78 миллиардов долларов. На некотором удалении следует Южная Корея с результатом в 1,46 миллиарда.



В свою очередь в России наблюдается перепроизводство по отдельным позициям продовольственных товаров, в частности по картофелю, сахару, свежему мясу, зерновым, растительным маслам. При этом в Минсельхозе отмечают, что недостаточный уровень развития экспортных возможностей не позволяет рассчитывать на более динамичное развитие отрасли.



В распространенном докладе отмечается, что в стране отсутствуют эффективные программы поддержки экспортеров, существующие в ведущих западных странах. Они только начинают формироваться. При этом ставится задача уже в 2024-м году выйти на достижение экспортных значений продукции АПК в 45 миллиардов долларов.