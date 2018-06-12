Развитие языковых норм и правил в России зависит от специалистов

В рамках экспериментальной деятельности 5 июня 2018 г. обнародованы данные исследования, приуроченного к Пушкинскому Дню (Дню русского языка).



Недостаточно правильно писать, необходимо еще и правильно разговаривать, с этим утверждением соглашается практически все взрослое население России. По сравнению с данными опроса организованного в 2015 году, показатели с 88% выросли до 97%.



Организованный ВЦИОМ опрос позволил проанализировать данные о том, что старшее поколение не склонно оценивать уровень своих знаний на низкий балл. Так около половины опрошенных респондентов оценивают свой уровень на «4», 12% испытуемых ставят оценку «5». Молодое же поколение и вовсе стремится к завышению имеющихся знаний. Молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет, в 20% случаев оценивают свои знания на «5», пожилые люди ставят себе такую оценку лишь в 7% случаев.



Положительным результатом организованного исследования является факт здоровой самокритики среди опрошенных респондентов. Более половины людей (58%) считают, что уровень собственных знаний необходимо совершенствовать и были бы не против пройти курсу. Парадоксальным является и факт того, что молодые люди склонны не только завышать свои показатели, но и охотно соглашаться с тем, что уровень знаний все таки стоит подтянуть. Пожилые же люди в свою очередь не считают важным развивать свои языковые знания в 56% случаев.



Больше половины опрошенных (56%) считают, что норму русского языка определяют установленные правила, словари и языковеды. Около 33% респондентов считают данное предположение неверным и склонны утверждать, что именно общество и его разговорная речь трактует правила употребления современного языка. Молодое поколение склонно верить прописанным правилам, в отличие от старших возрастов.