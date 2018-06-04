Тело мужчины было обнаружено на месте бывшего города Помпеи

Группой археологов в результате археологических раскопок было обнаружено тело мужчины, смерть которого наступила в результате извержения Везувия в 79 году н.э. Археологический парк осуществлял свою деятельность в мертвом городе, в месте, где ранее располагался город Помпеи. ТАСС, 29 мая.



Мужчина был обнаружен на улице. По одной из версий, причиной гибели стала проблема двигательным аппаратом. Именно из-за болезни он не смог вовремя выбраться из огненной ловушки во время извержения вулкана. Приблизительный возраст мужчины составлял около 35 лет. Специалисты считают данную находку уникальной.



Тела мертвых жителей находились и ранее. Все они были обуглены, а в некоторых случаях сохранялось точное положение человека, которое было зафиксировано навечно при помощи высокой температуры раскаленной лавы. Все находки собраны в Национальном музее Неаполя. Согласно источникам, на момент активности вулкана в городе проживало около 12 – 20 тыс. человек.



Первые упоминания о погребенном городе были опубликованы в 1592 году. Обелиск с городским наименованием, была обнаружена только по истечению 100 лет плодотворной работы. Но ей не предали особого значения, так как все решили, что название не относится к целому городу, а имеет свою происхождение от виллы политического деятеля Помпея Великого. Раскопки города осуществлялись на протяжении XVIII и ХIХ веков. В настоящее время интерес к городу не угас. Часть погребенного города и в настоящий момент остается скрытой от людских глаз.